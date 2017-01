Cindy Crawford, le gambe cedono: che grinze!

E' senza dubbio una delle top più belle e irresistibili. Lo è a 49 anni come lo era a 20, anche se paparazzata durante una passeggiata mostra delle gambe in caduta libera. La pelle grinzosa sopra il ginocchio, le smagliature nell'interno coscia e quel pizzico di normalità che la fa sembrare ancora più top. Ecco Cindy Crawford a spasso per le vie di Malibù.

Qualche mese fa uno scatto non photoshoppato di Cindy aveva fatto il giro del web. Una foto non autorizzata e postata da una giornalista in cui la modella appariva in slip e reggiseno e con evidenti segni del tempo aveva scandalizzato la Rete. Eppure i fan erano concordi nell'affermare il suo sex appeal. Lo stesso che appare in queste foto in cui si vedranno pure le grinze ma Cindy al traguardo del mezzo secolo resta sempre una delle top più affascinanti del pianeta.