Chiara Maci e Filippo La Mantia allo scoperto: "Ora la convivenza"

L'estate scorsa hanno svelato la loro relazione attraverso il social e ora che si amano alla luce del sole sono pronti al grande passo. Tra pochi giorni Chiara Maci, in questi giorni a New York, e Filippo La Mantia andranno a vivere sotto lo stesso tetto a Milano insieme a Bianca, la bimba della foodblogger.

Non sono un ostacolo i 23 anni di differenza di Chiara e Filippo: lei è una donna molto matura e lui le trasmette senso di protezione. E insieme formano una coppia perfetta. Per la Maci si tratta della prima convivenza e non potrebbe essere più felice anche perché tra la piccola Bianca e lo chef si è creato un bel legame. "Quando ho deciso di tenere Bianca, nonostante suo padre avesse deciso di non esserci, mi sono ripromessa di essere sempre allegra ai suoi occhi e di portarle a casa solo l'uomo della mia vita. Ecco, sento che Filippo è quella storia lì", racconta la blogger a Vanity Fair.



La coppia confessa inoltre che tra i progetti c'è anche il desiderio di allargare la famiglia: " I figli sono sempre una benedizione di Dio. E la voglia di un bimbo insieme c’è. Tuttavia, preferirei rimandare visto che stiamo per traslocare e che sono presissimo sul lavoro", ammette lui, mentre Chiara non ha dubbi: "Io invece sarei prontissima".