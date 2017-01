Caterina Balivo, selfie notturno in lingerie

Scorcio di seno, sottoveste in pizzo nera, e selfie notturno davanti allo specchio del bagno per Caterina Balivo che cinguetta la buonanotte a un'amica. Le ultime foto social sull'Instagram della conduttrice tv sono ad alto tasso erotico e insoliti. Quello in lingerie, pronta per la notte, è bollente e scatena le fantasie erotiche dei follower, ma anche quello in bikini non è da meno.