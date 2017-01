26 febbraio 2015 Carolina Kostner torna in pista e rompe il ghiaccio... con un uomo Immortalata accanto al suo manager Giuseppe Gambardella, dietro le quinte e al ristorante. Love is in the air? Tweet google 0 Invia ad un amico

11:26 - "Love is in the air" per Carolina Kostner? A poche settimane dalla squalifica per aver aiutato l'ex compagno Alex Schwazer, condannato per doping, l'angelica pattinatrice sembra aver ritrovato il sorriso e l'intesa... con un uomo, che la porta a cena al ristorante insieme a tutta la famiglia, come mostrano gli scatti di Donna al Top.

Lui è Giuseppe Gambardella, nato a Londra e residente a Roma, fondatore di un'associazione che organizza crociere per single e speed date e da qualche mese anche il nuovo manager di Carolina. Giovane, aitante e brillante. Con lui la stellina del ghiaccio sembra divertirsi parecchio. Dietro le quinte della trasmissione “Notti sul ghiaccio”, dove la Kostner è stata l'ospite d'onore, i due sono stati fotografati più volte insieme dietro le quinte, lei con il volto radioso e sereno accanto a lui, sguardi d'intesa, feeling. Poi Donna al top li immortala anche al ristorante per una cena in famiglia, dove pare che lui abbia portato anche la mamma. Niente di più a dire il vero. Il flirt lo presumono solo i rumor, che vorrebbero Carolina di nuovo innamorata, accoppiata e felice, dopo un periodo non certo facile della sua vita. Lei dal canto suo non è una che si abbatte. E mentre prepara un ricorso contro la decisione di squalificarla per un anno e quattro mesi per aver aiutato il suo ex, si diletta e torna in pista... rompendo il ghiaccio con un uomo al suo fianco.