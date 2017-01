7 gennaio 2015 Bruno Oliviero firma un altro calendario bollente con la sexy Justyna Gormada 12 scatti d'autore per un anno di curve da levare il fiato Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - Biondissima, un metro e ottanta, misure da capogiro 100-63-95, gambe mozzafiato e curve procaci, che non è possibile non fermarsi ad ammirare. Sarà un anno che farà distrarre in molti quello che arriva con gli scatti del nuovo calendario di Bruno Oliviero. Il fotografo delle dive ha immortalato la modella polacca Justyna Gromada per 12 mesi super sexy.

Justina, scoperta dal re del porno Riccardo Schicchi, è arrivata in Italia e subito se ne è innamorata. Spogliarsi sotto i riflettori non le è mai dispiaciuto, e per restare senza veli sembra avere un vero e proprio "talento", anche perché le sue forme prorompenti non passano certo inosservate. Da Diva Futura Channel alle Olimpiadi invernali di Torino, dove la modella è rimasta nuda alla chiusura dell'evento sportivo, ma anche “Le iene” e “Lucignolo”! Per variare un po' la sexy Justyna si è messa anche scrivere e cantare e presto forse debutterà anche al cinema. Insomma una bionda multitasking. Che negli scatti di Bruno Oliviero per il nuovo Calendario 2015 offre il meglio di sé, per 12 mesi da ricordare.