Bianca Guaccero, pronta a fare la mamma bis

09:28 - In scena con la bimba di pochi mesi, moglie e mamma soddisfatta, felice e innamorata. Bianca Guaccero si racconta a Tgcom24 e dice: “Fare il bis? Sì molto volentieri e se ne avessi la possibilità anche tris...! In fondo sognare in grande non costa nulla. L'esperienza mi è piaciuta moltissimo!”. E per sedurre il marito Dario Acocella svela: “Il look conta poco, a lui interessa quello che c'è sotto...”

Bianca, sei mamma da pochi mesi... Come è cambiata la tua vita con l'arrivo di Alice?

La mia vita con l'arrivo di Alice è cambiata nel senso che nella mia vita si è aggiunto un nuovo amore, una nuova linfa vitale, un nuovo stimolo per crescere per noi genitori, come esseri umani... Per il resto io mantengo fede alla mia identità lavorativa e di donna e cerco di coltivare sempre le mie passioni per farle avere accanto una mamma il più possibile felice e realizzata.



Sei a teatro con “Oggi sto da dio” e dietro le quinte porti sempre la piccola Alice...

Alice da quando aveva 20 giorni, ha calcato insieme a me le tavole del palcoscenico. Imparando subito a stare in mezzo agli altri, e per questo spero non corra mai il rischio di diventare mammona o solitaria. Ha viaggiato già per mezza Italia!



Come riesci a dividerti tra l'attività teatrale e la vita familiare?

Conciliare la mia attività con la mia vita privata è semplice... mi organizzo!!! Nella mia macchina si è aggiunta una valigia in più (piccolina per adesso). E un sorriso nuovo che al mattino mi dà tutta la vitalità necessaria per affrontare qualunque difficoltà.



Tuo marito Dario (Acocella) ti aiuta?

Mio marito è una figura fondante nella mia vita, perché non è come quei padri che non hanno idea di come si cambi un pannolino, o di come si tenga in braccio un neonato. Appena nata la bambina ci siamo divisi a metà i compiti e quando io sono stanca subentra lui e viceversa...



Hai dichiarato che sei contraria al figlio unico... Pronta per il bis?

Fare il bis? Sì molto volentieri e se ne avessi la possibilità anche tris...! In fondo sognare in grande non costa nulla. L'esperienza mi è piaciuta moltissimo!



Sei la nuova brand ambassador di Cannella. Qual è il tuo stile?

Il mio stile varia a seconda di come mi sveglio al mattino, lo definirei quasi "schizofrenico", ma amo troppo cambiare e trasformarmi quindi anche con gli abiti interpreto i vari personaggi che mi posseggono!



Il tuo look per sedurre Dario?

Non credo che a lui importi molto. Credo si lasci sedurre da quello che c'è sotto...ops, dentro! Ahahahaha