Belen si spoglia, Andrea Iannone pedala

C'è posto per tutti nella grande villa da mille e una notte utilizzata da Belen Rodriguez per un servizio fotografico molto intimo. Insieme alla sua crew, la showgirl si è portata il figlio Santiago, mamma Veronica e naturalmente il fidanzato Andrea Iannone. Lei si spoglia e mostra il suo fisico da capogiro in biancheria, lui la osserva da lontano e pedala... sulla cyclette.

La famiglia allargata di Belen si è trasferita in una dimora di lusso con piscina e giardino da favola, circondata soltanto da ulivi e lontana da occhi indiscreti. Santiago gioca in piscina, colora con la nonna. Mamma Belen è impegnata nella campagna pubblicitaria con tutto il suo staff: dal parrucchiere alla truccatrice, ma non solo. Tra uno scatto e l'altro regala sorrisi e movenze sexy al fidanzato che la tiene d'occhio mentre si allena. Belen in una recente intervista al settimanale Grazia ha detto: “Ho accanto un uomo meraviglioso e sto vivendo un amore solido, adulto. Stiamo bene e ci rispettiamo. Andrea è un romantico con un grande senso della famiglia, proprio come me”. L'uomo perfetto per il clan Rodriguez.