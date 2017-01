Belen, ecco il suo autunno bollente

09:30 - Si preannuncia un autunno caldo quello di Belen Rodriguez che nella notte posta un video mozzafiato in cui posa per una campagna di scarpe e mostra cosce e décolleté per la gioia dei follower. Luci puntate sulla gambe sinuose della showgirl e fari sul suo seno avvolto in un reggiseno nero mostrato appena, in un gioco sottile di vedo-non vedo. Belen posta le immagini del backstage e i fan si scaldano...

Continua l'appuntamento quotidiano con la vita di Belen, una sorta di siparietto social che tiene incollati i follower: dagli abbracci con il marito Stefano De Martino ai baci con la mamma Veronica e la sorella Cecilia, senza contare video e selfie con il piccolo Santiago. Scatti mozzafiato di vita quotidiana, dietro le quinte delle trasmissioni tv, in casa, in viaggio, in auto e durante i backstage.



L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, vede la bella argentina posare con le gambe scoperte con movenze stuzzicanti davanti all'obiettivo durante lo spot di un brand di calzature. Tra stivaletti e decolleté spuntano scorci intriganti della bella Belen: dalla maglia slacciata che lascia intravedere il reggiseno all'abito tanto corto da lasciare le cosce nude.