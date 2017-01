Belen e Stefano si separano, ma non sono stati i soli in questo 2015 disastroso

E mentre l'avvocato di Belen precisa che "naturalmente resteranno immutati la stima e l'affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell'interesse del figlio", il mondo dello showbiz e del gossip si interroga sul perché dell'annuncio proprio a ridosso di Natale.



Che la separazione fosse nell'aria è innegabile, cosa però abbia portato la showgirl a mettere la parola fine proprio adesso resta un mistero. Sui social, di cui Belen è una fan, nessun indizio, se non l'assenza di scatti insieme a Stefano da molte settimane. Per il resto solo foto e video con il piccolo Santiago, con le amiche o al lavoro. Lo stesso vale per Stefano. Bisognerà attendere qualche dichiarazione ufficiale, che non mancherà, o un colpo di scena inateso, per scoprire i retroscena di questo "precipitoso" addio, che tanto assomiglia ad una abile mossa per anticipare qualche "pasticcio" più grosso.



Intanto però si tirano le somme di un "Annus Horribilis", per quanto riguarda i matrimoni. Ecco le coppie con le quali Cupido non si è mostrato benevolo.

L'ultimo registrato dalle cronache, prima di quello tra Belen e Stefano e tra Jenson Button e la moglie, è quello tra Federica Panicucci e Mario Fargetta, dopo vent'anni d'amore, nove di matrimonio e due figli. Il copione è sempre lo stesso: "ci lasciamo con immenso dispiacere, ma con la consapevolezza di un legame che rimane saldo, anche in nome dei figli". Pochi giorni prima intanto un autorevole quotidiano aveva dato la notizia dell'avvenuto addio tra Pier Ferdinando Casini e Azzurra Caltagirone, separazione consensuale, si è scritto. Altrettanto mediatico, e sancito da una intervista a cuore aperto, è stata la fine dell'amore di un'altra bellissima ed amatissima coppia italiana: Ambra Angiolini e Francesco Renga. Dopo anni di una relazione dai più definita difficile, l'attrice e il cantante si sono separati. Un amore durato più di 10 anni, grazie al quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo, e senza matrimonio. Anche in questo caso, come per Stefano e Belen galeotto era stato il palcoscenico: si erano incontrati per la prima volta a Sanremo, sul palco dell'Ariston, nel 2000.



Si sono spenti i motori dell'amore anche per Max Biaggi e Eleonora Pedron, che hanno ufficialmente dichiarato la fine della loro storia dopo 12 anni di legame e due figli. Il copione? Lo stesso: "Abbiamo provato a recuperare ma non è stato possibile". Si sono separati, "amichevolmente" con tanto di comunicato anche Paola Barale e Raz Degan, coppia dal 2002.



Ma il lungo elenco dell'anno nero delle coppie non finisce qui, e non riguarda solo l'Italia. Jennifer Garner e Ben Affleck hanno divorziato dopo 10 anni di matrimonio. L'annuncio, tramite un comunicato congiunto, e' arrivato all'indomani dell'anniversario di matrimonio. Si tratterebbe di una separazione consensuale e i legali dei due attori starebbero mettendo a punto i dettagli, inclusa la gestione dei tre figli. Un divorzio che si prevede stellare: secondo alcune stime da 150 milioni di dollari. Anche l'attrice Halle Berry ha divorziato dal collega francese Olivier Martinez dopo appena due anni di matrimonio. Mentre ad agosto è stato archiviato l'amore tra Megan Fox e Brian Austin Green coronato dalle nozze celebrate nel 2010. E poi ci sono ancora Irina Shayk e Cristiano Ronaldo, scoppiati dopo 5 anni con il benservito della modella russa al calciatore: "Voglio un uomo fedele e onesto". A giugno è arrivata anche la rottura tra Sean Penn e Charlize Theron, dopo due anni di amore travolgente. E si sono lasciati dopo 3 anni anche Pippa Middleton e Nico Jackson, Courteney Cox e Johnny McDaid, Sienna Miller e Tom Sturridge, Emma Stone e Andrew Garfield... L'amore? Un vero fallimento!