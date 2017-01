Belen e Stefano De Martino insieme a Dubai

09:41 - Belen Rodriguez e Stefano De Martino volano a Dubai. Una vacanza di coppia per risolvere i problemi di coppia oppure la crisi matrimoniale era solo una bufala? Fatto sta che la showgirl e il ballerino sono stati pizzicati in aeroporto con i bagagli, l'uno a fianco dell'altra come se nulla fosse successo. Sneakers, look casual e zaino in spalla per i coniugi Demartinez in trasferta.

“Siccome lo so che non chiudete occhio da giorni volevo tranquillizzarvi: Belen e Stefano hanno fatto pace, lui ha lasciato il Bulgari e sono volati a Dubai insieme. (scalo per le Maldive?) Una ragazza mi ha mandato questa foto dall'aeroporto di Dubai scattata oggi. Finalmente stanotte si dorme” scrive Selvaggia Lucarelli in un post a corredo della foto che sta facendo il giro del web.



L'altra sera per la finale dell'Isola dei famosi, i due sono stai beccati nel dietro le quinte. Belen ha riabbracciato la sorella Cecilia, senza apparire in studio. De Martino invece si è fatto un selfie con un amico giornalista. Per ora non ci sono scatti che li ritraggono insieme, eppure erano entrambi negli studi Mediaset.



Ora la partenza in aereo insieme. Se crisi c'è stata è già in fase di risoluzione e i follower possono stare tranquilli, Belen e Stefano torneranno presto a cinguettare insieme d'amore e d'accordo. E chissà che in vacanza non scattino anche qualche foto romantica ed appassionata...