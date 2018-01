Belen e Iannone, ecco la prima confessione di coppia

Riders Magazine mostra in copertina Andrea Iannone (una foto in cui somiglia tantissimo a Fabrizio Corona), che per la prima volta racconta la sua storia in un’intima intervista di coppia. Belen prima di incontrare Iannone non sapeva niente di moto, ma adesso... “Andrea mi spiega, e siccome per le gare mi innervosisco tanto al punto che mi devo prendere una pillola per tranquillizzarmi, cerco di informarmi più che posso per sapere a cosa va incontro e capire come mai succedono determinate cose”. “Lui ha un equilibrio mentale strano. - spiega Belen - Se è troppo sereno non va bene, è un adrenalinico dipendente. Se non è sclerato per qualcosa rende di meno”.



Andrea sobbalza: “Io voglio vincere. Ho imparato a essere più paziente, più realista, però quella cosa là ce l’ho sempre. Voglio vincere, è l’unica cosa che conta”. E anche in amore vince. “Lui non ha mai mollato, mai. Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha avuto i c...oni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì” spiega Belen.



Andrea: “Io la vedevo e stavo bene, basta che la vedevo che si faceva una risata io stavo bene”.



I due si sono conosciuti a una cena. Un'amica chiede a Belen chi è il tizio vicino a Jeremias e la Rodriguez: “E' un pilota amico di mio fratello, ma non parla mai”. “Però la prima volta che l’ho vista e che c’ho parlato sono impazzito, mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità” dice Andrea. Era una sera del 2014 quando il pilota ha iniziato per gioco a mandare messaggini alla showgirl. “Io credevo fosse il solito ammiratore, ero sposata, l’ho ringraziato ma poi è finita lì – racconta Belen - Due, tre anni dopo, quando mio fratello gli ha dato il mio nuovo numero e io l’avevo già conosciuto di persona, col primo messaggio che mi ha mandato è riapparso anche quello che mi aveva scritto nel 2014. La cosa bella è che quel messaggio me lo ricordavo, io che non mi ricordo mai niente”. Andrea è pazzo di lei: “Io vedevo solo lei, capito? A Ibiza io mi svegliavo presto per allenarmi, perché sapevo che lei si alzava all’una, così quando avevo finito potevo già andare a trovarla. E se dovevo partire da qualche parte, facevo tutto in giornata. Perché lontano da lei ero preoccupato. Te lo giuro. E non per gelosia, è molto più gelosa lei di me”.