Belen e Andrea Iannone, una barca per... tutta la ciurma

Prosegue a gonfie vele la vacanza a Ibiza di Belen e del suo clan. Finalmente Andrea Iannone ha raggiunto la ciurma e la coppia si diverte in compagnia di fratelli, sorelle, cognati, amici. In barca con la showgirl ci sono il fratello Jeremias, il “cognato” Ignazio Moser, l'altro “cognato” Angelo Iannone. E naturalmente c'è anche il piccolo Santiago.

La Rodriguez si diverte a postare scatti intriganti, prende il sole, fa un balletto sensuale con il fratello e non toglie lo sguardo dal cellulare. I maschi del gruppo invece ne approfittano per tuffi in acqua, giri in moto, acrobazie. L'allegra banda pare sollazzarsi parecchio, anche se mancano note di romanticismo o di passione di coppia tra i due fidanzatini...