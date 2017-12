Belen con Andrea Iannone non molla, ma a Parigi va con un altro

Sabato sera a La boom, un locale che dopo le 23 si trasforma in discoteca per animare il popolo della notte milanese, Belen e Iannone sono stati avvistati da Novella 2000. Prima è arrivata lei, poi il pilota. Non importa se attorno a loro c'erano circa duemila persone: la coppia ha ballato strusciandosi di continuo, smentendo l'ipotesi di un loro addio. Hanno tirato mattino, poi si sono allontanati separatamente.



Il settimanale Novella 2000 però scrive che i due si sono ritrovati all'Hotel Principe di Savoia: arrivati ancora separati alle 5. Avrebbero occupato una super suite fino a domenica mattina, quando sul tardi sono usciti per la colazione. Una fuga d'amore in città per Belen che non finisce mai di stupire.



Poi via di corsa per accompagnare il figlio Santiago a Disneyland. Tra giostre, divertimenti e coccole, la Rodriguez scrive sui social: “Ringrazio ogni giorno per poter vedere questi sorrisi, sei la mia vita!”