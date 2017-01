27 febbraio 2015 Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi verso il sì, tutte le indiscrezioni sulle nozze d'estate Festa da mille e una notte nel Principato e matrimonio vero e proprio sulle Isole Borromeo, a patto che Beatrice si dimetta da "Il Fatto Quotidiano" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:42 - Il Principato di Monaco si prepara ad un'altra festa in pompa magna. Dopo quella per i gemelli di Alberto e Charlene e per il primogenito di Charlotte, adesso a Palazzo Grimaldi sono tutti in pista per organizzare le nozze tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Che, stando alle indiscrezioni di Novella 2000 si dovrebbero svolgere tra luglio e agosto. A patto che la bella giornalista, come scrive Dagospia, si dimetta dal giornale per cui scrive...

Pare infatti che da Palazzo Grimaldi siano arrivati alla contessina gli “accorati” consigli di lasciare “Il Fatto Quotidiano”, per cui lavora, troppo politicamente orientato per i gusti del Principato di Monaco, che forse vede meglio la bionda Beatrice a fare la casalinga, la moglie e presto, si spera, anche la mamma. Questo significherebbe quindi eliminare dalla lista degli invitati, pare già compilata, anche il direttore Marco Travaglio? Nessuno si esprime, anche perché sarebbe ben strano che un indomabile come il terzogenito di Carolina si pieghi a tali compromessi. Ma tutto è possibile.



Intanto trapelano le prime indiscrezioni su queste nozze. Pierre, 28 anni e la bella Beatrice, 30 anni in agosto, stanno insieme ormai dal 2008, senza aver mai dato segni di cedimenti, giovani, belli e innamorati come il primo giorno. Del loro matrimonio aveva già parlato indirettamente il principe Alberto al consueto discorso di fine anno al Principato, annunciando tra gli eventi più importanti in programma per il 2015 proprio delle nozze. La data resta un mistero, perché mentre alcuni parlano di metà aprile, i più danno per certo che il fatidico "sì" verrà pronunciato tra luglio e agosto.



Più esattamente Novella 2000 svela che ci sarà prima una festa in pompa magna a metà luglio dalla durata di due giorni nel Principato e quindi il vero e proprio matrimonio che sarà celebrato il 1 agosto, in versione più intima e familiare, sull'Isola Bella, una delle Borromeo, di proprietà della famiglia id lei, dove si sono sposati anche la sorella maggiore di Beatrice, Lavinia e John Elkann. Infine la sera grande party alla Rocca di Angera Testimone della sposa la nonna Marta Marzotto, il fratello Andrea per lo sposo. Il tempo stringe, non ci resta che attendere notizie ufficiali da Palazzo e l'eventuale licenziamento di Beatrice dal Fatto!