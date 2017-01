Bar Refaeli, perfetta a due mesi dalla nascita di Liv

E' diventata mamma ad agosto, ma di quel pancione tondo è rimasto solo un ricordo di qualche fotografia. Nel giro di pochi giorni Bar Refaeli è tornata in piena forma e dei chiletti dovuti alla gravidanza non è rimasta più nulla, se non un seno più florido che tanto piace ai follower. Ora a due mesi e poco più dalla nascita di Liv, Bar Refaeli è tornata alla sua vita da top tra tuffi nel mare cristallino e silhouette da urlo.

La presentazione ufficiale sui social ancora non c'è stata. Anzi di Liv nessuna traccia social. La Refaeli preferisce raccontare del suo corpo, della sua vita, delle sue vacanze post partum, ma protegge la privacy della bambina avuta dal marito Adi Ezra, con cui condivide baci e abbracci appassionati e senza fine.



La modella israeliana ha dato prova di essere tornata in perfetta: nelle acque cristalline nuota in bikini e regala scorci e panorami da togliere il fiato. Poche settimane dopo la nascita di Liv aveva posato con addosso solo la lingerie: le curve da capogiro erano perfettamente delineate e di smagliature o imperfezioni post partum non c'era ombra.