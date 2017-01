Bar Refaeli e Behati Prinsloo, pance a confronto

Curve da top, arrotondate, a confronto per Bar Refaeli e Behati Prinsloo, che condividono sui social le loro pance. Quinto mese per la splendida top israeliana e quarto per l'Angelo di Victoria's Secret, compagna del frontman dei Maroon 5 Adam Levine. E fiocco rosa per entrambe le modelle! Data presunta del parto per entrambe: la prossima estate.

Fino a poche settimane fa la pancia super piatta di Bar Refaeli aveva scatenato non poche polemiche sui social, sull'eccessiva magrezza della modella, già avanti con la gravidanza. Poi ecco finalmente spuntare il pancino, come se fosse venuto fuori dal nulla. E adesso Bar no ha più remore e mostra le sue belle curve arrotondate ad ogni scatto postato sui social. Lo stesso vale per l'Angelo di Victoria's Secret, che ha da poco annunciato la lieta notizia mostrandosi subito con pancino a vista. E per le due top sarà una femminuccia, future piccole modelle in arrivo.