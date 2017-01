9 dicembre 2014 Aurora Ramazzotti, ecco le foto della festa Brinda ai 18 anni con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli. E presenta ai flash il fidanzato, Tommaso Zorzi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - Addio pixel e addio privacy per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha festeggiato i 18 anni con una festa indimenticabile con tanti amici, parenti e naturalmente il fidanzato. E' stata la bambina vip più pixelata dai giornali, ma adesso i flash si scatenano e immortalano la primogenita del cantante. Allo scoperto anche il fidanzato Tommaso Zorzi che dai social le lancia messaggini d'amore.

Abito rosa, gambe nude, trucco in viso e aria sognante. Aurora ha festeggiato la maggiore età in un locale milanese. Con lei il papà che ha cantato sul palco dedicando alla figlia la canzone “Aurora” appunto. E la mamma Michelle, accompagnata dal marito Tomaso Trussardi e dalla nonna Ineke. Per Aurora regali preziosi, gioielli da scartare e indossare.



La Ramazzotti ha cantato sul palco e si è esibita con un gruppo di ballerini pronti ad alzarla in aria come una vera star della serata. Chissà che Aurora voglia seguire le orme di Eros col canto o quelle della Hunziker da showgirl. Fatto sta che per lei c'era un invitato d'eccezione, il giovane Tommaso, il fidanzatino che sui social cinguetta tanti “love” per Aurora.