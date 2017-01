Aura Rolenzetti, apparizione social con Vieri

13:46 - Ex di Valentino Rossi ed ex naufraga dell'Isola dei famosi, edizione numero 7. Riecco in un'apparizione social e sexy Aura Rolenzetti. Al fianco di Bobo Vieri per un selfie di coppia alla festa di Alessandro Martorana a Milano, la ex isolana sorride e ammicca svelando un po' di pelle nuda.

Bella e sensuale, Aura non è nuova agli outfit intriganti e mozzafiato. Così alla festa vip all'Hotel Gallia si presenta con un abito che lascia poco all'immaginazione. Scoperto sotto il seno finisce per mostrare un po' di pelle e lasciare senza fiato.