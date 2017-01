Federica Torti, fisico statuario a Miami

Giochi erotici in acqua con il fidanzato Fabrizio Politi

12/9/2013

foto Olycom

Federica Torti e Fabrizio Politi si divertono insieme a Miami. La coppia regala scatti bollenti delle loro acrobazie in acqua anche se, ad incantare i paparazzi, è il fisico statuario della conduttrice. Sedere tonico incorniciato da un micro-tanga che copre il minimo indispensabile, la Torti sfoggia un fisico da top. Seno prosperoso, addominali scolpiti e gambe lunghissime, staccarle gli occhi di dosso è impossibile.

Lo sa bene il manager italiano, già ex di diverse celebrities come Chiara Iezzi e Geri Halliwell. Mentre lei posa da sirenetta offrendo il lato B a favore dell'obbiettivo, lui la marca stretta senza mai perderla di vista. Sempre insieme anche in acqua, dove si fa abbracciare e la osserva da una posizione piuttosto strategica... facendo surriscaldare l'atmosfera. Un'occasione così non va certo sprecata!