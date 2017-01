Emma Marrone e Marco Bocci, serata intima

Abbracciati in un locale a Trastevere

31/5/2013

foto Olycom

Lui le mette un braccio intorno alle spalle, lei guarda un po' seccata il paparazzo che li fotografa. Marco Bocci e Emma Marrone sono sempre più una coppia ormai e i flash non li mollano un istante. Eccoli pizzicati in un momento d'intimità mentre bevono qualcosa in un locale a Trastevere.

L'intimità per loro, già ribattezzati come la nuova coppia dell'estate, a dire il vero sarà una chimera. I paparazzi li inseguono e non si perdono un momento di questa love story appena cominciata e già sulla bocca di tutti. I due vanno però coi piedi di piombo e non si sbilanciano. Il loro motto è "Vediamo che succede" e intanto si frequentano come due innamorati, che imparano a conoscersi.



Lei, ex di Stefano De Martino, era single dalla fine della sua relazione con il ballerino, lui, "sfidanzato" da poco, attore di Squadra Antimafia, è osannato da migliaia di fan come il sex symbol irraggiungibile della televisione. Ed è in tv che si sono incontrati. A fare da Cupido la solita Maria De Filippi, che già aveva supervisionato la story tra Emma e De Martino. Chissà se questa volta la freccia andrà in profondità e se la passione scoppiata ad Amici si trasformerà in qualcosa di serio! Attendiamo nuovi scatti e nuovi gossip.