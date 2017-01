Mara Carfagna incontra l'ex e non lo "vede

Con Mezzaroma, gelo di coppia

28/3/2013

foto Olycom

Sono separati da quasi un anno e il loro matrimonio è durato altrettanto, ma è come se Mara Carfagna e Marco Mezzaroma non si conoscessero neppure. I due si incontrano e si sfiorano persino con la spalla in una via romana, ma non si guardano nemmeno in faccia. Tra loro il gelo.

Cosa sia successo di tanto terribile da provocare una simile reazione, cosa li abbia portati addirittura ad ignorarsi non ci è dato di saperlo. Di recente l'ex ministro ha parlato per la prima volta del "grande dolore" provato dopo la fine del suo matrimonio raccontando del lungo periodo di sofferenza trascorso in silenzio. Niente di più però.



E mentre all'imprenditore vengono attribuiti un flirt dopo l'altro, la Carfagna preferisce la compagnia delle amiche. E così eccola con Nunzia Di Girolamo e suo figlio mentre passeggiano per Roma. Poi l'incontro con Mezzaroma. Lui è al telefono, sembra di corsa, distratto, assente. Non la vede, la sfiora, la ignora... Non si sa, lo scatto li immortala come se fossero due perfetti sconosciuti. Eppure per un anno sono stati marito e moglie.