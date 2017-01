Coco, curve "toniche" in palestra

La bambolona dalle misure extralarge si tiene in forma

22/3/2013

foto IberPress

Quelle curve hanno fatto la sua fortuna, così Coco Nicole Austin non perde occasione per esibirle. E su Facebook, la mogliettina prosperosissima del rapper Ice T, posta delle foto in palestra dove mostra gli esercizi a cui quotidianamente si sottopone. Il body, naturalmente, è striminzito per esaltare il seno giunonico, i fuseax aderentissimi per evidenziare il lato B a cuore. Insomma, Coco non si smentisce mai.

La bambolona maggiorata rinfresca la memoria dei suoi fan e, cappellino in testa e mise da palestra super sexy, si mostra in equilibrio aggrappata a delle funi legate al soffitto, poi si tuffa con i gomiti su una mezza palla di gomma. D'accordo, si tratta di ginnastica, ma le posizioni sono davvero equivoche. D'altronde, Coco, non ha mai fatto mistero di giocare con e i doppi sensi e le sue misure extralarge. Che a quanto pare tiene costantemente in allenamento.