Belen, pancione scoperto in bianco e nero

Scatti "artistici" sul blog del suo staff per l'immagine

6/2/2013

foto style ontheblog

A fine aprile darà alla luce il suo Santiago, il pancino cresce, le sue forme si arrotondano dolcemente e Belen è più sexy e affascinante che mai. Eccola mentre posa per una serie di scatti in bianco e nero sul nuovo blog dello staff che si occupa della sua immagine, Style ontheblog. Look provocante in pelle e in pizzo, pancia scoperta e una bellezza e una femminilità uniche...

Un'inedita Belen, sexy e provocante, ma al tempo stesso dolce e dimessa mentre posa stesa su un divano, gli occhi chiusi, il pancione in vista, oppure mentre si sistema le calze autoreggenti, i lunghi capelli che le cadono sulle spalle. E ancora in topless con le braccia a coprire pudicamente la sua nudità o inguainata in uno stretto abito di pelle che sottolinea le sue curve femminili.



Lo staff che da anni si occupa dell'immagine della showgirl argentina, guidato dallo stylist Giuseppe Dicecca ha realizzato un servizio "artistico" per il nuovo blog che li rappresenta Style ontheblog , rielaborando alcune foto scattate da Gianluca Saragò per "Chi" e trasformandole in un reportage in bianco e nero che parla di femminilità e bellezza, ma anche di maternità e di amore. In una parola di Belen. Tutto il resto non conta adesso, Stefano De Martino, il suo compagno e presto padre del piccolo Santiago non fa che ripetere il suo grande amore per lei, che sta realizzando il suo più grande sogno, diventare mamma. Cosa si può desiderare di più?