Lauren Goodger nuda per la Peta

13:11 - Nuda con il corpo dipinto da serpente Lauren Goodger, starlette del reality inglese “The Only Way In Essex”, posa in uno scatto che servirà per la prossima campagna della Peta, l’associazione animalista nota per le sue pubblicità molto provocatorie.

Questa volta il "tema" scelto dall'associazione è quindi il body painting e la testimonial, l'ultima di una lunga serie di star che si sono sogliate per la giusta causa animalista, è la giovane e avvenente attrice e modella 25enne, reginetta dei reality.



Una ragazza che va particolarmente orgogliosa del proprio corpo "esposto" in più occasione su Twitter. L'ultimo scatto e di poche ore fa e ritrae la sexy Lauren in reggiseno. Qualche giorno prima l'avevamo vista in lingerie mentre posava tra due bellimbusti. Spogliarsi non sembra un grosso problema per Miss Goodger, grande amica di Tamara Ecclestone con cui è stata paparazzata proprio in questi giorni... Ragazze “terribili” per le vie di Londra.