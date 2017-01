Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli sono inseparabili

Fanno coppia fissa da diverso tempo e non riescono più a stare lontano l'uno dall'altra. Ariadna Romero, dopo due anni di matrimonio ha lasciato il cestista Lorenzo Gergati, travolta dalla passione per il velino moro Pierpaolo Pretelli. Messaggi d'amore social e intesa e passione allo scoperto per la coppia.

L'altra sera a Milano all'evento benefico "Un mal di testa per vivere”, a sostegno della ricerca contro gli aneurismi cerebrali, la modella cubana e il velino non si sono staccati un attimo. E per la bella coppia flash impazziti. Intanto sui social esplode il romanticismo. "Ringrazio Dio ogni giorno per avermi fatto il regalo più grande...TE .. La cosa più bella che potesse mandarmi il cielo... Quiereme Como te quiero mi amor...” scrive Pretelli. La Romero quando non è vicina al suo Pierpaolo cinguetta: "Mi manchi".