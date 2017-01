Antonio Cassano-Carolina Marcialis, innamorati pazzi alle Maldive

10:17 - Vacanze romantiche per Carolina Marcialis e Antonio Cassano alle Maldive. Da quando il calciatore ha rescisso il contratto con il Parma ha molto più tempo da dedicare alla famiglia e un viaggio in una località paradisiaca, lontano da tutto e tutti, è un modo per poter dimostrare il suo amore a Carolina. Tra sole, bagni e aperitivi al tramonto, la coppia si rilassa e se la spassa...

Una ghiotta colazione al risveglio e la giornata è tutta da vivere. Antonio e Carolina, sposati dal giugno del 2010, appaiono sempre più uniti e innamorati e sull'Instagram di lei compaiono le immagini di un soggiorno lussuoso alle Maldive. I due condividono ogni singolo istante della loro fuga, dallo snorkeling sulla barriera corallina, ai tuffi, ai giri con la moto d'acqua e alle immancabili cene a base di pesce. Serate a piedi nudi che si sfiorano sulla sabbia, un cuore formato con la mano di lei unita a quella di lui e frasi d'amore scritte in riva al mare sono quei piccoli gesti che suggellano il loro grande amore.