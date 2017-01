Andrea Agnelli e i veleni di casa per colpa di un'altra

E' un brutto periodo per Andrea Agnelli . Ai pessimi risultati in campionato della Juventus , il presidente bianconero deve aggiungere i problemi sul fronte privato. I rumors al vetriolo su una presunta crisi con la moglie, Emma Winter sono sempre più insistenti. Tra loro ci sarebbe un'altra donna, Deniz Akalin , moglie del braccio destro di Agnelli. E gli scatti di "Diva e Donna" e "Chi" sembrerebbero confermare il pericoloso "fuori gioco".

Le immagini del settimanale "Chi", che risalgono al maggio scorso, mostrano Andrea Agnelli in compagnia della Akalin. I due sono seduti al tavolino di un bar di Torino, ridono e scherzano con fare complice e molto più che amichevole. Lei è la moglie di Francesco Calvo, amico di vecchia data di Andrea, in qualità di presidente della Juventus lo ha voluto tra i top manager della squadra binconera. Ma poche settimane fa Calvo ha fatto le valigie, direzione Barcellona. Cosa ci sia dietro non si sa. Nessuno parla.



C'è chi sussurra che la ragione sia proprio l'ipotetica relazione di Agnelli con sua moglie. Ed Emma Winter? Sempre meno presente allo stadio, nonostante sia una grande tifosa della Juve, sempre più pendolare tra Londra e Torino, sola, con i due figli avuti da Andrea, come mostrano gli scatti di "Diva e Donna" e sempre più triste e pensierosa. I più maligni parlano di separazione in casa e di proposte di divorzio molto onerose già avanzate dalla stessa Winter... Solo voci per ora. Ma molto preoccupanti.