Amal Clooney rifiuta libro dello chef: "Pensi che io cucini?"

Amal Clooney è un avvocato di fama mondiale per quanto riguarda il diritto internazionale e le cause sui diritti umani. Ma non chiedete però alla moglie di George di mettersi ai fornelli. E' quanto ha scoperto Sal Scognamillo, chef del "Patsy's Italian Restaurant di New York", quando le ha offerto una copia del suo nuovo libro di cucina. La signora Clooney ha rifiutato il dono ribattendo: "Pensi che io cucini? No, non cucino. Ti aspetti che impari?".

Amal si è recata nel locale sulla 56esima Strada al termine di una giornata trascorsa con la suocera Nina Clooney, e lì le due sono state raggiunte dall'attore. L'avvocatessa ha chiesto consiglio allo chef sul menù e ha optato per penne con salsa alla marinara piccante e insalata.