Alessia Marcuzzi, kamasutra in mare con Paolo

Kamasutra in acqua, giochi proibiti sulla battigia, passione rovente e scambi di baci e toccatine ad alto tasso erotico. La vacanza a Formentera di Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi Marconi è decisamente calda. La presentatrice tv non resiste e si getta tra le braccia di Paolo che la avvinghia incurante dei paparazzi del settimanale Novella 2000.

Gli scatti della vacanza alle Baleari per la coppia sono una sequenza da film a luci rosse. Alessia, spettacolare in bikini a fascia e microslip, mostra il suo fisico sensuale e perfetto. Il lato B è irresistibile e Paolo ne approfitta per una palpatina in acqua. Lei si lascia sfiorare la pancia, il fondoschiena, le spalle tra baci e passione rovente.



Gli amici della coppia dicono che Alessia e Paolo sono abituati a lasciarsi andare all'amore e giurano che tra i loro progetti c'è quello di allargare prestissimo la famiglia. Le premesse ci sono tutte e la Marcuzzi non perde tempo.