Alessia Marcuzzi, compleanno in famiglia

13:20 - Niente feste da capogiro e viaggi romantici, ma per il suo compleanno Alessia Marcuzzi si è regalata una giornata in famiglia con il fidanzato Paolo Calabresi Marconi e i figli, Mia e Tommaso. Jeans strappati, ballerine, maglioncino e via di corsa a prendere la piccola Facchinetti all'asilo, una sosta in edicola per un regalino alla bimba e poi tutti a casa. E Diva e Donna sospetta una cicogna in volo...

Infatti il settimanale mostra un'immagine di Alessia in cui sembra spuntare un pancino. Forse dovuto solo alla posa della showgirl o alla camiciona infilata nei jeans, fatto sta che nel servizio di Diva e Donna la Marcuzzi sfoggia anche una serie di abiti bianchi. Che abbia voglia di nozze?



L'11 novembre ha spento 42 candeline in sordina, senza feste sfarzose o look strabilianti, ma si è regalata un restyling del suo blog La Pinella. E ad attenderla sul lettone di casa c'era un cuore composto da boccioli di rosa. Per festeggiare in dolcezza un tortino semplice con un “happy birthday” speciale.