Alena Seredova, compleanno con gli amici

09:56 - Un compleanno intimo, ma raffinato tra gli affetti più cari. Alena Seredova ha spento 37 candeline e ha festeggiato prima con un party a sorpresa organizzato dai figli Louis Thomas e David Lee e poi con una cena con gli amici. Tra loro anche il fidanzato Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann, con cui la showgirl sta vivendo un amore discreto. “In amore vado con i piedi di piombo” aveva confidato a Tgcom24...

“Grazie per la fantastica festa a sorpresa” cinguetta Alena mostrando gli scatti insieme ai figli, in cui indossano cappellini e occhiali per il party. Sorridente e rilassata mamma Alena posa con i bambini avuti dal suo ex Gigi Buffon. Poi arriva il momento della cena tra amici. La location è da favola. Per la sua festa la Seredova ha scelto La Bolla del Lingotto, una struttura progettata da Renzo Piano a vetri, dalla quale è possibile ammirare tutta la città di Torino. Candele e fiori bianchi sulla tavola, mascherine per gli ospiti. Un bel gruppo, tra cui si riconoscono Valentina Liguori, moglie dell'ex calciatore Gianluca Zambrotta, e Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini, compagno di squadra di Buffon.



E poi vicino ad Alena c'è Alessandro Nasi. Una presenza discreta che condivide con la Seredova i momenti più belli senza mai ostentare baci e abbracci “da flash”. “Vado con i piedi di piombo” aveva confidato a Tgcom24 la Seredova, che ha affrontato con classe ed eleganza la separazione dal portiere bianconero. “Devo essere serena. Ho due ragioni serie per le quali ha senso dirlo – aveva detto riferendosi ai suoi bambini – Per le quali ha senso sforzarsi di essere serena e felice”.