Alena Seredova - Alessandro Nasi, passeggiata mano nella mano

09:48 - Gambe in bella vista e sguardi innamorati per Alena Seredova e Alessandro Nasi. La modella, che indossa un paio di short inguinali per mettere in mostra il suo fisico perfetto, passeggia mano nella mano con l'imprenditore di casa Agnelli. Belli, felici e sereni, come mostrano le foto del settimanale Chi.

Ormai è chiaro: tra i due non è solo un flirt passeggero ma una vera e propria storia d'amore. Timidi davanti ai flash - pare che Nasi si faccia scortare dagli assistenti e non apprezzi molto le effusioni in pubblico - rilassati e estroversi quando sono al riparo. Come al ristorante, ad esempio. Il settimanale Chi è riuscito ad immortalarli anche a cena, così da dimostrare che per Alena e Alessandro è davvero un momento d'oro, come dimostrano i baci teneri di lei e i sorrisi innamorati di lui.



Fonti vicine all'ex moglie di Buffon garantiscono che la modella è davvero persa del nuovo fidanzato. Non è il patrimonio ad attirarla - nonostante Nasi sia considerato uno degli eredi più promettenti dell'avvocato Agnelli - ma quel modo di fare schivo e quella serietà che forse, con il Portierone della Juve, mancava. Intanto, dall'altra parte, sembra che Ilaria D'Amico faccia pressing per avere un bebè da Buffon. Alena fa spallucce, sorride e prende per mano la sua nuova vita... Il meglio, a quanto pare, deve ancora venire.