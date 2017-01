Alena Seredova adesso osa di più

13:50 - Alena Seredova sempre più affascinante e sexy. Felicemente fidanzata, mamma serena e modella in gran forma, la ex moglie di Gigi Buffon, torna a far parlare di sé per le sue pose ammiccanti e il suo fisico mozzafiato. Posa per un servizio fotografico del settimanale Grazia dove emerge tutta la sua sensualità.

Non si fa mai cogliere in fallo. Sorridente ed elegante, la ex Buffon si è messa il passato alle spalle. Agli eventi mondani non si presenta ancora con il nuovo cavaliere Alessandro Nasi, ma preferisce farsi accompagnare dai due figli Louis Thomas e David Lee . Niente foto sguaiate o pose fuori luogo, la Alena mamma mostra ai paparazzi il suo lato più materno e affettuoso. E se nel privato è schiva e riservata, nell'ambito professionale la Seredova torna a posare con mise audaci e sensazionali. Bella e travolgente tira fuori le sue armi di seduzione e ogni scatto è un mix di sex appeal. Guardare per credere...