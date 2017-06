Aldo Montano, lite in strada con la neomamma Olga

In uno scatto social di pochi giorni fa le ha definite semplicemente le sue principesse. Ora però Aldo Montano pare proprio furioso con la sua innamorata, che gli ha regalato una figlia proprio due mesi fa. Lo schermidore e Olga Plachina sono stati beccati dal settimanale Diva e Donna mentre litigano per strada. Il faccia a faccia è intenso e non è sfuggito ai flash...

L'atleta italiano e la velocista russa si sono sposati in gran segreto in Siberia, lo scorso febbraio è nata la loro bambina Olympia e ora vorrebbero risposarsi in Italia. Intanto però il loro amore fa scintille e per strada non risparmiano ai paparazzi un battibecco degno di una fiction. Mangiano un boccone fuori casa, con la piccola che dorme nel passeggino, ma presto gli animi si surriscaldano e la discussione tra i due si fa accesa finché si accorgono di essere osservati. E allora si affrettano ad allontanarsi con passo spedito per continuare il confronto.