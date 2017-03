Aldo Montano, le prime immagini della figlia Olympia a spasso con la mamma

Non contiene la gioia Olga Plachina, la bellissima moglie di Aldo Montano, mentre passeggia per le vie del centro di Roma con la sua piccola Olympia nella carrozzina. "Diva e donna" mostra le immagini di una mamma felice, sorridente e in splendida forma con i capelli raccolti e un chiodo in pelle. Intanto su Instagram, la ginnasta russa posta uno scatto in cui compare in bikini a neanche un mese dal parto...

"Diva e donna" pubblica le prime foto di Olympia, nata in una clinica romana lo scorso 27 febbraio, a spasso con mamma Olga che spinge orgogliosa il passeggino. L'atleta sorride ai fotografi e si lascia immortalare mentre tiene la sua bambina tra le braccia. Aldo non c'è, ma sui social ha ringraziato tutto lo staff medico che si è preso cura delle sue donne postando uno scatto delle manine della neonata tra le sue.



E' di pochi giorni fa il messaggio della signora Montano in cui si è scusata su Instagram per non aver risposto immediatamente ai messaggi e alle chiamate: "Soltanto ora sto iniziando a stare bene", ha cinguettato. A giudicare dall'immagine in costume a bordo piscina possiamo dire che alla ventenne è bastato poco per rimettersi in forma. Prova costume superata!