Agnese Renzi al top in bikini bianco

Prova costume superata a pieni voti per Agnese Landini Renzi, moglie del presidente del Consiglio Matteo Renzi, fotografata dal settimanale Chi in bikini sulla spiaggia di Palau dove sta trascorrendo una breve vacanza con i figli. La moglie del premier appare in forma, come era del resto la scorsa estate, quando venne fotografata per la prima volta in costume da bagno a Riccione.

Elegante bikini bianco in macramè a fascia, uno slip che contiene appena le forme ma mette in risalto le curve (lo stesso bikini sfoggiato lo scorso anno in Riviera Romagnola) e tanto sport. Anche in vacanza la moglie del premier non rimane in ozio: "Chi", infatti, pubblica le foto mentre va in canoa con il figlio Emanuele 12 anni.