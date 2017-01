Pierre Casiraghi bacia con passione la sua Beatrice Borromeo

12:28 - Si guardano teneramente, si sorridono con amore e si baciano appassionatamente. Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, immortalati da Chi a Montecarlo durante il Rally, sembrano proprio una coppia da favola e come nelle favole presto il principe porterà la sua principessa all'altare...

Allo storico Rally di Montecarlo Pierre Casiraghi ha partecipato "attivamente" alla guida di una A112 Abarth 70 e il suo co-pilota era uno di famiglia, ovvero il fratello di Beatrice, Carlo Borromeo. Poi il principe è tornato dalla sua fidanzata, che è sempre al suo fianco e di cui Andrea sembra più innamorato che mai. I due stano insieme da quattro anni ormai e il loro potrebbe essere il prossimo matrimonio del Principato di Monaco. Intanto il fratello Andrea Casiraghi ri-sposa la sua Tatiana con rito cattolico, dopo le nozze civili di agosto. Il loro "secondo" matrimonio è previsto in questi giorni a Gstaad, in Svizzera. In corsa per l'altare ci sono però anche i neogenitori Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh, che potrebbero essere in gara con Pierre e Beatrice per i prossimi festeggiamenti a base di fiori d'arancio. Al Principato c'è già fermento!