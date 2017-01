13 settembre 2014 Paola Perego: "Mi sono ridotta il seno" La conduttrice tv racconta come sta bene ora che si è tolta 15 kg e due taglie che sentiva... di troppo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:00 - "Che sensazione di libertà poter portare una canottiera da uomo senza reggiseno..." racconta una spensierata Paola Perego al settimanale Gente. Se vi chiedevate che fine aveva fatto il décolleté prosperoso sfoggiato qualche anno fa dalla conduttrice tv eccovi svelato il mistero. "Mi sono ridotta il seno di due taglie perché era lievitato troppo e non mi sentivo a mio agio". E ora che ha ritrovato il suo look da ragazzina chi la ferma più...

Le sue cartoline da Malindi non sono passate inosservate. Bikini, fisico scolpito, innamorata più che mai del suo compagno Lucio Presta che, da bravo fidanzato, immortalava la sua bella in ogni posa possibile. Paola, bellissima, racconta come fa ad avere un corpo ancora perfetto a 48 anni.



"Ho scoperto di avere un problema alla ghiandola ipotiroidea. L'ho curato subito. E ho combattuto un'altra battaglia, quella contro la pigrizia. Ogni giorno punto la sveglia alle 7.30 e un’ora dopo sono in palestra. Corsa, camminata sul tapis roulant, pesi". Il risultato? Sorprendente: 1 metro e 76 per poco più di 60 chili. Nessuna voglia di sembrare più giovane, anzi. "Mi tengo in forma solo per contrastare la forza di gravità, che dopo gli anta porta tutto verso il basso". I risultati si vedono... I commenti dei suoi follower si sprecano e lei sembra sprizzare gioia da tutti i pori. Alla Perego non manca nulla per essere felice...