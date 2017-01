Naike Rivelli su Twitter è sempre più nuda

10:58 - Naike Rivelli non ha paura di provocare né di scioccare i suoi follower. Così, tra uno scatto con i gatti e uno vestita, ritorna a posare mezza nuda. Seno in vista, collana importante e capelli raccolti, la figlia di Ornella Muti posa come una geisha con tanto di ciotola di riso e bacchette in mano mentre cinguetta maliziosa: "Japanese?"...

Non manca la versione rocker, con stivali di pelle alti al ginocchio e perizoma nero: a coprire, in parte, il décolleté ci pensa la chitarra elettrica. Per i nostalgici, poi, pubblica alcuni scatti dal backstage del suo video "Unspoken", uscito qualche anno fa, dove Naike si dilettava in scene lesbo decisamente piccanti. Eccola, infatti, abbracciata alla co-protagonista Anastasia, seno in primo piano e dettagli hot che fanno volare la fantasia dei suoi ammiratori. Il corpo della Rivelli, ormai, non ha più segreti...