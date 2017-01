Melissa Satta, seno in primo piano

12:00 - Finalmente un selfie in bikini. Melissa Satta è tornata in forma e dopo gli scatti in lingerie per lavoro, regala ai fan un primo piano del suo décolleté decisamente... florido. Da quando è diventata mamma del piccolo Maddox l'ex velina mora si è mostrata molto più vestita ma... Complice il sole caldo della Sardegna, Melissa non ha resistito e ha mostrato ai suoi fan una prospettiva da capogiro!

Bikini rosa fluo e tatuaggi in bella vista, la Satta non ha proprio nulla da nascondere. Anzi... Dopo tanto allenamento - le foto pre e post fitness sui social non mancano mai - finalmente Melissa può mostrarsi in bikini senza temere alcun giudizio. Così, sdoganati i bikini, la fidanzata di Kevin Prince Boateng mostra di nuovo le forme bombastiche e i complimenti non si fanno attendere. La sua dolce metà è in ritiro con i compagni dello Schalke 04 e lei è rimasta in Sardegna con Maddox e i nonni.



Vacanze all'insegna della famiglia per Meli che, tra uno scatto sexy e un'uscita con le amiche, regala qualche istantanee in compagnia del piccolo di casa. Eccola mentre gioca con il suo primogenito appoggiato sulla pancia anche se di lui, ancora, mostra solo le gambine. In attesa di un selfie con Maddox, i fan dovranno accontentarsi delle forme esplosive della mamma...