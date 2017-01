Maddalena Corvaglia "salva" Peppa Pig

11:53 - "Ottime notizie!!! La Peppa sta bene... E così anche George! Dicono di diffidare delle false notizie!". Cinguetta così Maddalena Corvaglia, chiudendo la bagarre scatenatasi in rete tra i suoi follower. A provocare l'ira dei suoi fan la foto di una macelleria dove c'era un maialino in vendita con un cartello con scritto "Peppa Pig". Duecentotrenta commenti e un sacco di critiche hanno costretto l'ex velina a "rimediare" subito dopo...

L'ex velina è stata accusata da alcuni di essere "insensibile", poco delicata e incurante dei diritti degli animali per aver riportato la vetrina di una macelleria in Puglia con tanto di cartello "Offertissima Peppa Pig, 18.90 euro al kg". Per fortuna parte dei suoi fan l'ha presa con la giusta ironia: c'è chi commenta il prezzo e chi, invece, consiglia ricette per come degustarlo nel modo giusto. La Corvaglia non commenta ma prova a rimediare, postando la foto del peluche di Peppa, sana e salva tra le mani dell'ex velina bionda.



Sarà meglio che per il suo "buongiorno" ai fan ritorni al caro amato vecchio "selfie", viste le polemiche innestate da una semplice foto. La versione "mamma sexy" che regala sempre più spesso sul suo Instagram è decisamente più apprezzata...