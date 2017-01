22 agosto 2014 Ludovica Caramis, fallo di mano dal risvolto piccante su... Mattia Destro La showgirl dà una controllatina ai "gioielli" di famiglia prima di andare all'altare: il matrimonio con il calciatore è previsto il prossimo 1 settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

11:37 - Non si scherza con un "per sempre". Così, prima di dire il "sì" definitivo al fidanzato Mattia Destro, calciatore della Roma, Ludovica Caramis preferisce toccare... con mano la sua "eredità". La coppia, mentre era in vacanza a Formentera, si è lasciata travolgere dalla passione. I due sono già rientrati a casa, però, perché le nozze sono previste per il primo settembre, a Ascoli Piceno, città natale di Mattia.

Gli scatti del settimanale "Donna al Top" parlano chiaro: tra i due la passione è palpabile. In spiaggia e in acqua non si trattengono, tra palpatine piccanti e giochi maliziosi. La Caramis, in effetti, è davvero irresistibile con il suo bikini a fascia e le sue curve sinuose e a Destro non resta che marcarla stretto... Fidanzati da due anni, Mattia e Ludovica convivono a Roma dove entrambi lavorano. Il loro è stato un colpo di fulmine: subito a convivere e ora le nozze, a soli 23 anni. "Manco sapevo che facesse il calciatore - ha confessato la "professoressa" de L'Eredità in una recente intervista - Siamo cresciuti in fretta, siamo fortunati. Il matrimonio è una cosa che vogliamo entrambi, come la voglia di fare presto dei bambini". Insomma, i due hanno le idee ben chiare.



Il primo dei loro progetti è imminente. La showgirl e il calciatore si sposeranno il prossimo primo settembre, a Ascoli Piceno, buen ritiro di Mattia. Ad organizzare tutto ci ha pensato la sposa, aiutata dalla stessa wedding planner di Belen. Niente fuochi di artificio, però, "solo" duecento invitati - compresi i compagni di squadra di lui e le colleghe di lei - in una cerimonia in pieno stile americano. Abiti scelti, testimoni "nominati" e nessun dubbio per il futuro: "L'amore resta amore. Per sempre".