21 settembre 2014 La Canalis mette all'asta l'abito da sposa Niente luna di miele, Elisabetta è in Italia per la Milano Fashion Week, il marito è già tornato negli Usa per lavoro di BARBARA SONGIA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:59 - "Il mio abito da sposa da lunedì andrà all'asta per beneficenza”. Tgcom24 incontra Elisabetta Canalis alla sua prima uscita mondana da quando è diventata la signora Perri. Arriva alla presentazione della collezione di Maria Grazia Severi nello showroom di via Montenapoleone a Milano circondata dai flash e come una vera star attira tutte le attenzioni. "Per ora niente luna di miele".

Brian Perri è già ripartito per gli Stati Uniti per lavoro. Elisabetta si è fermata in Italia qualche giorno di più. Non poteva certo perdere la Milano Fashion Week: "Mi manca un sacco Milano" e confessa di voler tornare a vivere in Italia: "Chissà, magari tra qualche anno".



E poi ricorda il giorno delle sue nozze, avvenute domenica scorsa in Sardegna: "E' stato bellissimo. La città di Alghero mi ha circondata di affetto e mi sembrava giusto far qualcosa per loro, per la tanta gente che mi vuole bene". E così insieme a Brian ha deciso di mettere all'asta l'abito bianco firmato dallo stilista Angelozzi. "Mi piacerebbe che qualche futura sposa lo scegliesse per le sue nozze facendo così del bene" ha detto. Infatti chi se lo vorrà aggiudicare dovrà fare offerte sul sito Charitystars.com e avrà tempo fino al 6 ottobre. Il ricavato sarà devoluto per la comunità Criaturas di Alghero che aiuta le famiglie disagiate.



Sorride, si presta a mille domande e giocherella con gli anelli la Canalis. Mostra ai flash l'anello nuziale e il brillocco di fidanzamento e si emoziona a sentirsi chiamare "signora Perri": "Ancora non mi è capitato di sentirmi chiamare così". E parla di Brian: "Mio marito. In realtà mi ci stavo già abituando a chiamarlo così. Da quindici giorni prima delle nozze parlavo di lui definendolo già mio marito".



E' un’Elisabetta felice e raggiante quella che posa per le foto di rito con la stilista Maria Grazia Severi e con l'altra ospite dell’evento Maria Grazia Cucinotta. La ex velina indossa un abito in raffia nera con frange sulle spalline, corto a evidenziare le gambe sinuose, eppure ammette di avere anche un lato più maschiaccio.