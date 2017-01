Ilary Blasi, il suo fondoschiena è il più bello di... "Totti"

12:14 - Mai ferma, nemmeno in spiaggia. Se Francesco Totti quando è libero dagli impegni con la Roma si dedica ai bambini giocando, tirando calci al pallone e non stando mai steso tranquillo, la moglie del capitano non è da meno. In vacanza a Sabaudia con la famiglia si dedica alle chiacchiere sotto l'ombrellone, controlla i figli sulla spiaggia, sta attaccata al cellulare e soprattutto non si rilassa mai. E i flash le stanno...dietro!

Per immortalare tutte le sue curve. Soprattutto il fondoschiena che sul bagnasciuga di Sabaudia, dove i Totti hanno una villa per le vacanze, resta il più bello. Così la showgirl si aggiusta gli slip che involontariamente finiscono per mostrare le chiappe al vento di Ilary e il siparietto non sfugge all'occhio indiscreto dei paparazzi appostati dietro le sdraio. Bikini nero con profili bianchi, la Blasi si nasconde sotto il cappello di paglia e dietro gli occhialoni scuri. Ma le sue curve acchiappano tutti gli sguardi della spiaggia. E non solo.