George Clooney e Amal Alamuddin sono in dolce attesa

14:00 - Mancano pochi giorni alle nozze, ma George Clooney e Amal Alamuddin hanno già bruciato le tappe e sono in dolce attesa. Quella che era solo una voce, ora è confermata dalle fotografie pubblicate dal settimanale Chi in cui si vedono le curve della gravidanza della fidanzata dell'attore. George la tiene per mano all'uscita dal ristorante Villa D'Este a Cernobbio, sul lago di Como.

Amal indossa un lungo abito dalla tonalità accesa dell'arancio e la linea morbida del vestito finisce per sottolineare il pancino della fidanzata di George. Tra pochi giorni si sposeranno. In Italia, ma ancora non è certo né dove né quando. Si pensa a una località sul lago di Como, dove l'attore da ormai molti anni ha una lussuosissima villa. Si vocifera che la data prescelta sia il 12. Le nozze si faranno e la conferma arriva direttamente dalle pubblicazioni affisse a Londra nel municipio di Chelsea lo scorso agosto.



George e Amal sono fidanzati da aprile, ma i primi avvistamenti pubblici della coppia risalgono ad ottobre. Poi le vacanze insieme, le gite sul lago, le incursioni a Villa Olenadra a Laglio fino alla cena romantica in cui per la prima volta la coppia è stata immortalata tra baci appassionati e coccole. Ora i fiori d'arancio e un bimbo in arrivo per l'ex scapolo d'oro di Hollywood.