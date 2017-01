Emma Marrone, rocker in... mutande!

12:35 - Emma Marrone posa nel ruolo che le viene più naturale, quello della rocker. Chitarra in mano, giacca di pelle e occhi chiusi, la cantante sembra pronta per scatenarsi sul palco e invece... Sotto il chiodo c'è solo la lingerie, semplice, nera, giusto una strisciolina di pizzo ad incuriosire i più maliziosi. Smalto rosso, capelli arruffati e accessori... gli ultimi dettagli per iniziare a scattare lo shooting.

La cantante salentina è stata scelta come testimonial di un noto marchio di intimo e la cosa non sembra dispiacerle affatto. Spesso tacciata di essere un po' troppo mascolina, Emma ultimamente invece ha sfoderato tutta la sua femminilità. Dopo le sfilate alla Milano Fashion Week, dove ha incantato con camicette sexy e gonne a vita altissima che sottolineavano le sue forme, la Marrone ci riprova e questa volta rimane... direttamente in mutande.



Anche se l'amore non sembra voler bussare alla sua porta Emma non se ne fa un cruccio e, dopo l'anello di fidanzamento auto-dedicato, si è "regalata" uno shooting un pochino piccante, per mostrare a tutti che anche lei può essere sensuale... Salvo poi tornare a essere il solito "maschiaccio" di sempre, con gli occhiali da sole e le acconciature improvvisate.



Intanto Emma si sta anche preparando per un tour de force lavorativo che la porterà anche all'estero e poi ancora in Italia. La cantante volerà all'Eurovision Song Contest il 10 maggio, contestualmente inciderà il disco "Schiena Vs Schiena" in lingua spagnola. Poi terrà 6 concerti speciali "Emma Limited Edition" a luglio: l'Arena di Verona (7), il Summer Festival di Lucca (11), l'Hydrogen Festival di Padova-Piazzola Sul Brenta (19), dopo due anni due anni nell'area portuale di Gallipoli (22), il Teatro Antico di Taormina (26) e l'Arena Flegrea di Napoli (28).