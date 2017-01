Elisabetta Canalis, seno in primo piano

09:25 - Elisabetta Canalis è proprio una donna da sposare. Per preparare una cena a sorpresa al suo Brian ha scelto una mise super sexy, un bikini minimal che mette ben in risalto il suo seno prosperoso. Acqua di cocco in mano e menù afrodisiaco, l'ex velina mora sa bene quali sono le sue armi di seduzione. Il 14 settembre si avvicina... Che siano le prove generali per le nozze annunciate qualche giorno fa?

La notizia delle nozze è arrivata così, all'improvviso. Nessuna conferma, solo indiscrezioni. Eppure... Eli è radiosa, sempre sorridente e Brian sembra essere proprio l'uomo giusto per lei. Così, per non farselo scappare, la Canalis si è data allo studio della pole-dance. "Piano piano imparerò anche io questa famosa #poledance. Per il momento ho la grazia di un pachiderma" ha cinguettato qualche giorno fa dopo uno dei primi allenamenti. Sarà... Ma a giudicare dallo scatto allo specchio il sex-appeal non le manca di certo.



Superata la crisi, grazie anche al buen ritiro nella sua amata Sardegna, l'ex velina è tornata a Los Angeles piena di energie positive e di buoni propositi. Accanto a lei i suoi "Pieri" - i due cagnolini - e l'amatissimo Brian per il quale ha sempre mille attenzioni. Come la cenetta a lume di candela in costume. Chissà cosa riserva per il dessert...