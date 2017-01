Elisabetta Canalis, ricordo indelebile in bikini

10:26 - E' tornata in Italia da un paio di giorni, ma ancora ha la testa alle Bahamas dove ha trascorso una settimana bollente con il suo fidanzato. E così Elisabetta Canalis posta foto-ricordo in bikini dove lei appare più sensuale che mai in un costume strizzatissimo che mette in risalto il suo fisico scolpito e perfetto. Impegnata a Zelig e pronta per le comparsate della moda a Pitti, Eli cinguetta e mostra i suoi lati migliori.

Durante le vacanze natalizie la Canalis è uscita completamente allo scoperto. In un'intervista ha ammesso e ufficializzato il fidanzamento con Brian Perri, poi lo ha timidamente mostrato poco alla volta sui suoi profili social. Ha i9niziato con gli auguri dalla Sardegna, per poi lasciarsi andare alle vacanze in un'isola paradisiaca dove lei ha sfoggiato le sue forme da capogiro.



Elisabetta si è anche lasciata andare ad affermazioni importanti sulla sua vita privata dicendo di voler un matrimonio e chissà anche dei figli. Che sia Brian l'uomo giusto? Per ora lei mostra foto in cui lui appare “schiacciato” da lei...