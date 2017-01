Deborah Roversi, guarda che top...less!

09:36 - Sembra quasi dire al suo ex Andrea Pirlo: "Guarda un po' cosa ti sei perso" mentre in topless dal lettino controlla che la sua abbronzatura sia sempre perfetta. Deborah Roversi risponde così alle foto, uscite qualche giorno fa, del calciatore tutto "abbracci e coccole" con la nuova fiamma Valentina Baldini. Incassata la fine del matrimonio, e il lauto assegno di mantenimento, alla bionda non resta che godersi l'estate a Forte dei Marmi.

Slip bianco e seno in bella vista per la Roversi che sembra essersi lasciata alle spalle la fine, dolorosa, del suo matrimonio con Andrea Pirlo. Se lui ha festeggiato la ritrovata serenità in compagnia di Valentina su una barca al largo delle Baleari, tra le curve - spesso seminude - della sua nuova dolce metà lei si è dedicata ai figli. All'inizio dell'estate, infatti, era stata paparazzata insieme a loro a Gallipoli e già allora i flash non avevano potuto ignorare le sue curve da capogiro.



Questa volta la spiaggia prescelta per sfoggiare il suo fisico perfetto è quella del Forte, dove tra una bibita e uno sguardo al litorale, Deborah regala agli obiettivi un panorama decisamente... intrigante. La fine della sua storia con il centrocampista della Nazionale sembra lontanissima. Niente più lacrime o tristezza. Per lei, all'orizzonte, c'è solo tanta sensualità... Guardare per credere.