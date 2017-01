Cristina Buccino, bomba sexy in bikini

14:17 - Scatti bollenti per Cristina Buccino. La ex fidanzata di Claudio D'Alessio posta alcune cartoline mozzafiato dalle sue vacanze: "Quando parlate di me mi raccomando esagerate", cinguetta ironicamente mostrando un lato B da schianto e poi, sdraiata regala un autoscatto dalla sua "paradisebeach".

Bikini striminzito blu elettrico e forme scalpitanti ed esplosive a stento contenute dal due pezzi, Miss Buccino è una vera e propria bomba sexy e lo sa. Ecco perché sul suo profilo social c'è da perdersi e da restare a bocca aperta. . L’ex “professoressa” de L’Eredità si è lasciata con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi, già da un po', ma ancora non sembra aver trovato l'uomo giusto. Eppure con curve così prorompenti e forme così bollenti qualsiasi uomo ci metterebbe la firma... e non solo. Troppa generosità incute timore?